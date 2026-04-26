Crisis del diésel golpea a La Paz: El PumaKatari opera solo al 20% y priorizan recojo de basura

La falta de diésel ha puesto en jaque la logística de la sede de Gobierno. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) informó que la operabilidad de los servicios municipales se encuentra "gravemente afectada", obligando a las autoridades a aplicar un plan de contingencia que prioriza las áreas críticas para evitar un colapso en la ciudad.

PumaKatari: El servicio más afectado

El sistema de transporte municipal ha sufrido el impacto más severo. Según explicó Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad del GAMLP, el bus PumaKatari está operando actualmente a una capacidad mínima.

Rutas activas: Solo 3 de las 11 rutas habituales están funcionando.

Capacidad: El servicio se mantiene apenas al 20% de su operatividad total.

La autoridad señaló que el retorno de las rutas restantes se realizará de manera progresiva, conforme se logre asegurar el suministro del combustible.

Servicios básicos y emergencias bajo resguardo

Para evitar una crisis sanitaria y de seguridad, la comuna ha decidido concentrar el poco combustible disponible en áreas vitales:

Recojo de basura: Se mantiene a un 90% de su capacidad, garantizando la higiene urbana.

Atención de emergencias: Opera con normalidad casi total, asegurando que cualquier eventualidad en la urbe sea atendida oportunamente. "En el caso de emergencias, si bien nos ha afectado en algo, no ha sido de gran incidencia", aclaró Barrientos.

Esperanza de normalización para el lunes

La administración municipal confía en que la provisión de diésel por parte de las instancias correspondientes se estabilice en las próximas horas. De no presentarse nuevas falencias, se prevé que el 100% de los servicios municipales se restablezca a partir de este lunes.

"La siguiente semana, si es que no hay ninguna falencia en la provisión del diésel, vamos a prestar el servicio", sostuvo Barrientos, enfatizando que el objetivo principal es garantizar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los riesgos para la ciudadanía paceña.

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