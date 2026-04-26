Santa Cruz sale de la crisis de basura, pero el olor y las pérdidas siguen golpeando

La capital cruceña intenta recuperar la normalidad tras cuatro días críticos en los que la basura se apoderó de calles, avenidas y centros de abastecimiento. La suspensión del servicio, motivada por una deuda de ocho meses de la Alcaldía con la empresa de aseo urbano, convirtió a la ciudad en un escenario de olores nauseabundos y riesgos sanitarios, afectando gravemente la actividad comercial.

Ayer, tras consolidarse un pago parcial del monto adeudado, los trabajadores retomaron sus labores. Sin embargo, las secuelas de la acumulación de desechos aún son evidentes en varios puntos de la urbe.

Mercados: El epicentro de la crisis

En lugares emblemáticos como el Mercado Antiguo Abasto y el Mercado La Ramada (primer anillo), los comerciantes han vivido jornadas dramáticas. La presencia de promontorios de basura no solo generó incomodidad, sino que provocó una caída drástica en las ventas.

"Ayer recogieron, pero yo me tuve que escapar porque el olor me hace mal. En la esquina no vendemos casi nada; la gente se escapa a otro lado porque no aguanta la pestilencia", relató una vendedora afectada, reflejando el sentir de cientos de gremiales.

A pesar de que el camión recolector ya circula por estas zonas, los comerciantes exigen ahora una limpieza profunda y desinfección de las áreas que estuvieron expuestas a los residuos orgánicos en descomposición.

Barrios alejados siguen a la espera

Mientras el servicio se normaliza en el centro y los mercados principales, la preocupación se traslada a los barrios periféricos. En muchas zonas, la frecuencia del recojo es de tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), lo que significa que miles de vecinos pasarán el fin de semana conviviendo con sus desechos.

"Por mi barrio ni han ido todavía. Yo creo que irán recién el lunes a levantar todo. Ojalá esto mejore con las nuevas autoridades, porque lo que estamos viviendo es insoportable", comentó un transeúnte, haciendo eco del malestar ciudadano que incluso ha derivado en críticas directas a la gestión municipal actual.

Un acuerdo bajo presión

El retorno de los camiones de basura fue posible gracias a un desembolso parcial de los fondos adeudados a los trabajadores de aseo urbano. No obstante, el conflicto de fondo persiste: la millonaria deuda acumulada durante ocho meses mantiene en alerta al sector, que no descarta nuevas medidas si no se garantiza la continuidad de los pagos.

Por ahora, Santa Cruz avanza en un operativo de limpieza que busca despejar los mercados antes del inicio de la nueva semana, mientras la ciudadanía espera que la emergencia sanitaria no se repita.

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