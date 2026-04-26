TEMAS DE HOY:
Brasileño Matan a piloto de rally Eva Copa

27ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

Mike Bahía cautiva al mundo con postales impresionantes desde el majestuoso Salar de Uyuni

El reconocido intérprete colombiano compartió imágenes exclusivas de su travesía por el desierto de sal más grande del mundo.

Ximena Rodriguez

26/04/2026 15:03

Foto: Red Uno.
Potosí

Escuchar esta nota

El famoso cantante colombiano Mike Bahía sorprendió a sus seguidores al publicar contenido exclusivo de su reciente paso por el Salar de Uyuni en Potosí. El artista utilizó sus redes sociales para describir este destino como el lugar exacto donde la tierra se abraza con el firmamento.

Tendencia en plataformas digitales

Las imágenes compartidas muestran al intérprete recorriendo la inmensidad blanca, lo que generó de inmediato una ola de reacciones positivas a nivel internacional. Este tipo de contenido refuerza el posicionamiento de Bolivia como un destino privilegiado para figuras del espectáculo y el turismo de lujo.

Durante su estancia, se pudo observar al músico disfrutando de la paz y el efecto espejo característico de esta región durante la temporada de lluvias. Su visita no solo resalta la belleza del paisaje potosino, sino que consolida la admiración global por este patrimonio natural único.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:35

El chavo

18:35

El chapulin colorado

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD