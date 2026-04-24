TEMAS DE HOY:
allanamiento ypfb Herido con arma blanca Abuso a menor

22ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

¿Ruptura o estrategia? Mhoni Vidente destapa la verdad sobre Nodal y Ángela

La tarotista asegura que la pareja sigue unida y atribuye la polémica a una estrategia mediática tras el lanzamiento de un videoclip.

Silvia Sanchez

24/04/2026 10:04

Tarot en mano: Mhoni aclara el futuro de Nodal y Ángela Aguilar. Foto RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

La polémica en torno a Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a encenderse tras los rumores sobre la cancelación de su boda religiosa. Sin embargo, Mhoni Vidente aseguró que la decisión no está relacionada con una ruptura sentimental.

Según sus lecturas de tarot, la pareja continúa junta, pese a las versiones que apuntaban a una fuerte discusión tras el lanzamiento del videoclip “Un vals”, donde una actriz generó controversia por su parecido con Cazzu y la propia Ángela.

“Si me preguntas si están separados, te digo que no. Todo lo del video fue marketing”, afirmó la vidente, sugiriendo que la polémica habría sido parte de una estrategia mediática.

Rumores y polémica

El video desató especulaciones sobre tensiones en la relación, especialmente luego de que se difundieran versiones que señalaban una discusión que habría derivado en la cancelación de la boda religiosa prevista para mayo de 2026.

No obstante, el propio Nodal sostuvo que no tuvo control sobre la selección de la actriz ni sobre el concepto visual del clip.

¿Habrá boda?

Lejos de confirmar una ruptura, Mhoni Vidente aseguró que la pareja sigue unida e incluso compartiendo tiempo juntos.

“Pueden discutir como cualquier pareja, pero ella está muy enamorada de él”, sostuvo.

Además, deslizó que ambos se encontrarían de vacaciones en Barbados y que la boda religiosa aún podría realizarse, aunque no necesariamente en la fecha inicialmente prevista.

Por ahora, el futuro de la pareja sigue generando expectativa entre sus seguidores, entre rumores, versiones cruzadas y predicciones que mantienen viva la atención mediática.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD