¿Ruptura o estrategia? Mhoni Vidente destapa la verdad sobre Nodal y Ángela

La polémica en torno a Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a encenderse tras los rumores sobre la cancelación de su boda religiosa. Sin embargo, Mhoni Vidente aseguró que la decisión no está relacionada con una ruptura sentimental.

Según sus lecturas de tarot, la pareja continúa junta, pese a las versiones que apuntaban a una fuerte discusión tras el lanzamiento del videoclip “Un vals”, donde una actriz generó controversia por su parecido con Cazzu y la propia Ángela.

“Si me preguntas si están separados, te digo que no. Todo lo del video fue marketing”, afirmó la vidente, sugiriendo que la polémica habría sido parte de una estrategia mediática.

Rumores y polémica

El video desató especulaciones sobre tensiones en la relación, especialmente luego de que se difundieran versiones que señalaban una discusión que habría derivado en la cancelación de la boda religiosa prevista para mayo de 2026.

No obstante, el propio Nodal sostuvo que no tuvo control sobre la selección de la actriz ni sobre el concepto visual del clip.

¿Habrá boda?

Lejos de confirmar una ruptura, Mhoni Vidente aseguró que la pareja sigue unida e incluso compartiendo tiempo juntos.

“Pueden discutir como cualquier pareja, pero ella está muy enamorada de él”, sostuvo.

Además, deslizó que ambos se encontrarían de vacaciones en Barbados y que la boda religiosa aún podría realizarse, aunque no necesariamente en la fecha inicialmente prevista.

Por ahora, el futuro de la pareja sigue generando expectativa entre sus seguidores, entre rumores, versiones cruzadas y predicciones que mantienen viva la atención mediática.

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