Ni los famosos se salvan: Luisito Comunica cae en estafa por boletos en reventa

El creador de contenido Luisito Comunica volvió a encender las redes, pero esta vez por una mala experiencia: fue víctima de una estafa al intentar comprar boletos en reventa para un concierto de The Weeknd.

A través de sus historias de Instagram, el influencer relató que pagó mil 300 dólares —más de 22 mil pesos mexicanos— por entradas para la segunda presentación del artista en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México. Sin embargo, los boletos nunca llegaron.

“Me siento súper estúpido”

Visiblemente molesto, Luisito Comunica no dudó en expresar su frustración:

“Me siento súper estúpido. Me acaban de robar mil 300 dólares… Nunca me llegaron”.

El influencer explicó que realizó la compra a través de StubHub, donde incluso recibió una notificación de compra exitosa. No obstante, los accesos jamás aparecieron en su correo electrónico.

No era la primera vez

Lo más llamativo del caso es que el propio creador reconoció que ya había pasado por una situación similar años atrás, cuando intentó comprar boletos para un concierto de Daddy Yankee.

Aun así, decidió confiar nuevamente en la plataforma.

“Ya me habían robado hace unos años… y volví a confiar. Me siento doblemente imbécil”, escribió.

Sin respuesta ni solución

Según su testimonio, tras detectar el problema contactó al soporte de la plataforma, pero no obtuvo una solución favorable.

Esto lo llevó a lanzar una advertencia directa a sus seguidores:

“De verdad no confíen en esta página. Mal, mal, mal”.

El caso de Luisito Comunica reaviva el debate sobre los riesgos de comprar boletos en reventa online, incluso en plataformas conocidas.

La recomendación clave: verificar siempre la autenticidad del vendedor y optar por canales oficiales para evitar pérdidas económicas.

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