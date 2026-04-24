Golpe de película en Nápoles: toman 30 rehenes, vacían un banco y escapan por alcantarillas

Un atraco digno de una película de acción sacudió a la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia. A plena luz del día, un grupo de entre cuatro y cinco delincuentes irrumpió en una sucursal del banco Crédit Agricole, tomó a unas 30 personas como rehenes y logró escapar con un millonario botín a través de un túnel conectado al sistema de alcantarillado.

El hecho ocurrió el jueves en la zona de Arenella, en Piazza Medaglie d’Oro. Según las primeras investigaciones, los asaltantes llegaron en un vehículo con matrículas falsas y, al ingresar, portaban máscaras y pasamontañas. Una vez dentro, redujeron a empleados y clientes bajo amenaza —presuntamente con armas de juguete— y tomaron el control total del lugar.

Mientras un testigo alertaba a las autoridades desde el exterior, los delincuentes avanzaron con su plan. Encerraron a los rehenes en una habitación y se dirigieron a la bóveda, donde lograron abrir más de un centenar de cajas de seguridad.

Operativo y rescate

Minutos después, efectivos de los Carabinieri y del Grupo de Intervención Especial (GIS), junto a bomberos, rodearon el edificio. Tras ingresar por la fuerza, lograron liberar a todos los rehenes, algunos de ellos en estado de shock, aunque sin heridos de gravedad.

Pero lo más sorprendente vino después.

La fuga bajo tierra

Al inspeccionar el lugar, los agentes descubrieron que los ladrones ya no estaban. En su lugar, hallaron un agujero que conducía a un túnel de aproximadamente 20 metros de longitud, conectado con el sistema de alcantarillado.

La estructura, de cerca de un metro de diámetro, habría sido excavada durante meses sin ser detectada. En el sitio también se encontró un generador antiguo, lo que refuerza la hipótesis de una planificación meticulosa.

Botín millonario y pistas

Aunque aún no hay una cifra oficial, medios locales estiman que el botín asciende a varios millones de euros, principalmente en efectivo guardado en cajas de seguridad.

Los testimonios de los rehenes apuntan a que los autores eran ciudadanos italianos y actuaron con precisión y coordinación. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni pistas claras sobre su paradero.

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Un “robo de película”

El alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, no dudó en calificar el hecho como “un trabajo de película”, destacando el nivel de organización del grupo.

El caso inevitablemente remite al histórico “Robo del siglo” ocurrido en 2006 en Argentina, donde una banda utilizó una estrategia similar: toma de rehenes, armas simuladas y escape a través de túneles tras vaciar cajas de seguridad.

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