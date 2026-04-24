Japón comenzará a liberar nuevas reservas de crudo a partir del 1 de mayo

El Gobierno japonés comenzará a sacar al mercado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo a partir del 1 de mayo, confirmó este viernes el Ministerio de Economía, para hacer frente a la disrupción de su suministro energético por la guerra en Oriente Medio.

En un comunicado, el Ministerio de Economía japonés detalló que entregará 5,8 millones de kilolitros de petróleo crudo a cuatro grandes petroleras japonesas, el equivalente a 20 días de suministro, a partir del 1 de mayo.

"Estamos haciendo todo lo posible para obtener petróleo crudo a través de rutas que no pasen por el estrecho de Ormuz, y en este momento, esperamos poder asegurar más de la mitad del suministro de fuentes alternativas para mayo en comparación con los niveles del año pasado", explicó el ministerio.

Se trata de la segunda liberación de reservas estatales de crudo japonés desde el comienzo de la guerra, después de que el pasado 26 de marzo comenzara a salir al mercado el equivalente a un mes de consumo nacional.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ya había avanzado la intención de su Gobierno de liberar reservas adicionales de crudo para compensar la interrupción en el suministro tras el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de mercancías por donde discurre gran parte del petróleo que importa Asia.

Japón tiene asegurado el suministro de petróleo hasta el año que viene "manteniendo la liberación de reservas al mínimo" gracias a las fuentes alternativas, dijo la mandataria, antes de añadir que las compras procedentes de Estados Unidos aumentarían en mayo "hasta aproximadamente cuatro veces" las cifras del año anterior.

Este jueves, la mandataria mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en la que le pidió ayuda para ampliar el suministro energético japonés.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó ese mismo día que su país exportará un millón de barriles de crudo a Japón en julio.

Japón importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a raíz de la guerra ha obligado a Japón a liberar millones de barriles de sus reservas estratégicas y a subvencionar a las petroleras para reducir los precios del combustible, entre otras medidas.

Mira la programación en Red Uno Play