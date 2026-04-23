“El motor paró y cayó”: Testigos relatan segundos de terror tras tragedia aérea

La caída de una avioneta en Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, dejó no solo un saldo trágico, sino también escenas marcadas por la desesperación, el coraje y la solidaridad.

Uno de los primeros testigos fue Luciano Galeano, vecino de la zona, quien relató los segundos previos al impacto.

“Yo vi el avión muy bajo. El motor paró y vino directo al suelo”, contó, describiendo una caída sin control.

Tras el impacto, el escenario se volvió caótico. La aeronave se incendió casi de inmediato, generando una densa columna de humo y un riesgo inminente de explosión.

“Llegamos para ver qué pasó y el avión ya estaba en llamas”, relató Galeano. Entre el fuego, comenzaron a escucharse gritos desesperados.

“Uno de los ocupantes gritaba ‘¡Auxilio!’. Con mi esposa fuimos a ayudar. Estaban atrapados”, recordó.

Rescate entre llamas

Pese al peligro, vecinos ingresaron al área del siniestro para intentar salvar a los tripulantes.

“Entré en medio del fuego para sacarles. Uno nos dijo que no entremos, que iba a explotar. El fuego era grande”, relató.

Aun así, lograron rescatar a los ocupantes. Según el testimonio, una mujer fue sacada en estado inconsciente y trasladada de inmediato.

Los pobladores actuaron antes de la llegada de los equipos de emergencia.

“Los bomberos llegaron después, cuando prácticamente el avión ya se había quemado y nosotros ya habíamos sacado a todos”, añadió.

Daños colaterales

El accidente también afectó a terceros. La avioneta cayó en inmediaciones de una vivienda, que resultó gravemente dañada por el impacto y el incendio.

La tragedia deja al descubierto no solo la magnitud del siniestro, sino también la rápida reacción de vecinos que, sin dudarlo, enfrentaron el fuego para salvar vidas.

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