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¿Querés ser piloto por un día? BoA lo hace posible en la Fexco 2026

Boliviana de Aviación (BoA) invita a los visitantes de la Fexco 2026 a vivir la experiencia de manejar una aeronave a través de un simulador de alta fidelidad.

Red Uno de Bolivia

23/04/2026 16:16

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¿Te imaginas ser piloto por un día? Boliviana de Aviación (BoA) ofrecerá esa experiencia a los visitantes de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026, a través de un simulador de vuelo que permite vivir de cerca cómo es manejar una aeronave.

La aerolínea estatal instaló este espacio interactivo en el stand B-39, donde el público podrá ponerse a los controles y experimentar la sensación de pilotar.

Además de la experiencia, BoA anunció que durante la feria ofrecerá promociones en pasajes nacionales e internacionales, con tarifas accesibles y mayores opciones de conexión.

Los asistentes también podrán utilizar kioscos de autoservicio para compras, reservas y check-in, además de participar en activaciones y recibir souvenirs.

La Fexco 2026 se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo y espera recibir a más de 420.000 visitantes, consolidándose como uno de los eventos comerciales más importantes del país.

Mira la programación en Red Uno Play

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