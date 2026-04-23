Tensión en la ALD: no se instala sesión para tratar polémico proyecto

La sesión de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, convocada para este jueves a las 14:00, no se instaló en medio de tensión y presión de personas que ingresaron al hemiciclo de oyentes.

La convocatoria tenía como objetivo poner en consideración un proyecto de ley que plantea modificar la Ley Departamental 289, con cambios en el mecanismo de elección de la directiva del ente legislativo.

Según la agrupación Libre, fuerza política que ganó la Gobernación, la propuesta busca impedir que la mayoría asuma la presidencia y la primera vicepresidencia de la ALD, como establece actualmente la Ley Departamental 289 y en su lugar el nuevo proyecto plantearía una redistribución basada en bloques de bancada conformados dentro del pleno.

El presidente de la ALD, Óscar Feeney, condicionó el inicio de la sesión a que las personas que se encontraban en el hemiciclo abandonen el recinto. Sin embargo, esta situación no se concretó, lo que derivó en el retiro de la directiva.

La asambleísta y vicegobernadora electa, Paola Aguirre, señaló que la sesión no se instalará, toda vez que los miembros de la directiva habrían abandonado las instalaciones del edificio legislativo.

“Es penoso porque en estos momentos de transición deberían atenderse otros temas, no proyectos que buscan modificar las reglas de organización de la ALD cuando la gestión está por concluir”, afirmó.

Desde ese bloque sostienen que la iniciativa responde a una maniobra de la directiva saliente para que asambleístas de Santa Cruz Para Todos, con apoyo de Creemos, mantengan el control del ente legislativo.

Previo al inicio de la sesión, un grupo de manifestantes llegó hasta la ALD y, tras rebasar el control policial, logró ingresar al hemiciclo exigiendo participar en el desarrollo de la sesión.

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