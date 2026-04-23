La inseguridad vuelve a generar preocupación en El Alto, donde vecinos denuncian una seguidilla de atracos violentos protagonizados presuntamente por grupos de jóvenes que operan incluso en vehículos sin placa.

Testigos relataron escenas alarmantes en distintos sectores. “He salido y estaban desangrándose, corriendo, pedían auxilio”, contó una vecina, describiendo la gravedad de los ataques.

Según las denuncias, estos hechos se registran en varias zonas, desde la Ceja hasta sectores como Villa Dolores, donde los vecinos aseguran que la delincuencia se ha incrementado y la presencia policial es insuficiente.

“En ningún sector hay seguridad”, afirmaron.

La preocupación también se extiende a La Paz, donde ciudadanos advierten que los niveles de inseguridad han ido en aumento.

El caso más reciente involucra a un joven que fue atracado por cuatro sujetos. Tras un operativo policial, los presuntos autores fueron aprehendidos, según informaron las autoridades.

Pese a estas acciones, los vecinos exigen mayor control y patrullaje constante para frenar la ola delictiva y garantizar la seguridad en las calles.

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