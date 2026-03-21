Un operativo antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Villa Tunari permitió el secuestro de 24 kilos con 850 gramos de cocaína base tipo 'pipoca', tres armas largas y munición de distintos calibres, tras la intervención de una vivienda en la zona del sindicato 2 de junio, central Independiente.

Según el informe policial, durante el patrullaje en el marco del plan “200 años de servicio policial – Vías Seguras”, los uniformados detectaron a dos personas con actitud sospechosa que intentaron darse a la fuga, lo que motivó la verificación del inmueble.

Al ingresar a la vivienda con consentimiento de los ocupantes, los efectivos encontraron turriles con gasolina y percibieron un fuerte olor característico a cocaína. La requisa permitió hallar tres yutes con cocaína base, distribuidos en bolsas de 7.850, 9.250 y 7.750 gramos, además de tres armas largas:

Subfusil carabina calibre 30

Rifle calibre 22

Rifle calibre 7.62 con mira telescópica

También se incautó munición de distintos calibres: 186 cartuchos calibre .30, 181 cartuchos calibre 7.62, 40 cartuchos calibre 5.56 y 82 cartuchos calibre 9 mm.

Durante el operativo, pobladores de la zona reaccionaron agrediendo a los policías, causando daños materiales a un vehículo y lesiones a dos funcionarios.

Las dos personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras que la droga, armas y munición quedaron bajo custodia policial para las investigaciones correspondientes.

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