Dos personas fueron aprehendidas y pobladores agredieron a los policías, dejando daños materiales y lesionados.
21/03/2026 18:14
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Un operativo antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en Villa Tunari permitió el secuestro de 24 kilos con 850 gramos de cocaína base tipo 'pipoca', tres armas largas y munición de distintos calibres, tras la intervención de una vivienda en la zona del sindicato 2 de junio, central Independiente.
Según el informe policial, durante el patrullaje en el marco del plan “200 años de servicio policial – Vías Seguras”, los uniformados detectaron a dos personas con actitud sospechosa que intentaron darse a la fuga, lo que motivó la verificación del inmueble.
Al ingresar a la vivienda con consentimiento de los ocupantes, los efectivos encontraron turriles con gasolina y percibieron un fuerte olor característico a cocaína. La requisa permitió hallar tres yutes con cocaína base, distribuidos en bolsas de 7.850, 9.250 y 7.750 gramos, además de tres armas largas:
Subfusil carabina calibre 30
Rifle calibre 22
Rifle calibre 7.62 con mira telescópica
También se incautó munición de distintos calibres: 186 cartuchos calibre .30, 181 cartuchos calibre 7.62, 40 cartuchos calibre 5.56 y 82 cartuchos calibre 9 mm.
Durante el operativo, pobladores de la zona reaccionaron agrediendo a los policías, causando daños materiales a un vehículo y lesiones a dos funcionarios.
Las dos personas aprehendidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras que la droga, armas y munición quedaron bajo custodia policial para las investigaciones correspondientes.
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