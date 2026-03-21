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Policial

La Paz: Mujer pierde la vida tras caer de un minibús en pleno movimiento

El hecho ocurrió en la autopista y es investigado por la Policía, que busca establecer las causas del suceso.

Ximena Rodriguez

21/03/2026 14:20

Foto: imagen refencial de mujer fallecida en carretera.
La Paz

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Una mujer de entre 40 y 45 años falleció este sábado tras caer de un minibús en movimiento en la autopista de La Paz, en el carril de bajada. El hecho movilizó a servicios de emergencia y a efectivos policiales.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la mujer habría abierto la puerta del vehículo de forma repentina antes de caer sobre la vía.

“Se ha salido del auto, creo que estaba mareada la señora, abrió la puerta y se ha salido. La hemos tenido que auxiliar”, relató un testigo.

Personas que presenciaron el incidente indicaron que, tras la caída, algunas pertenencias quedaron dispersas en la vía.

“Vi que volaron papeles, su cartera quedó a su lado”, señaló otro testigo que intentó ayudar.

Investigación en curso

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas del hecho, mientras se recopilan testimonios y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

 

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