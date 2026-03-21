Gobierno se pronuncia por vehículos incautados a Sebastián Marset

El Ministerio de Gobierno aseguró que los motorizados incautados están bajo administración legal y control institucional.
21/03/2026 16:31
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El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial tras la circulación de videos en redes sociales donde se observa a vehículos que habrían sido incautados en operativos vinculados a Sebastián Marset transitando por calles de Santa Cruz.
Las imágenes generaron cuestionamientos sobre el uso y control de estos motorizados, que presuntamente estarían siendo utilizados por efectivos policiales.
A través de un comunicado, la cartera de Estado informó que el traslado de los vehículos fue realizado en el marco de operativos de interdicción al narcotráfico y bajo procedimientos legales establecidos.
El documento señala que la administración de estos bienes está a cargo de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), conforme a la normativa vigente.
Además, se explicó que esta entidad es responsable de la custodia, conservación y disposición de los bienes incautados hasta que se determine su destino final.
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