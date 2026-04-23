Salud en crisis: Trabajadores cumplen tercer día de paro en Santa Cruz y amenazan con huelga de hambre

El sistema de salud en Santa Cruz atraviesa uno de sus momentos más críticos. Este jueves 23 de abril, los trabajadores del sector cumplieron su tercera y última jornada de paro de 72 horas, culminando con una masiva marcha que llegó hasta las puertas de la Quinta Municipal. La protesta exige el pago inmediato de sueldos adeudados por la Alcaldía y la Gobernación.

Sueldos impagos y falta de respuestas

El secretario ejecutivo de los trabajadores de salud, Robert Hurtado, fue contundente al señalar que la paciencia del sector se ha agotado. Según el dirigente, la deuda salarial se arrastra desde hace meses, afectando la estabilidad económica de cientos de familias.

"Nos tienen que cumplir con el salario de febrero, marzo y ahora que está acabando abril. Es cierto que la Gobernación pagó marzo a algunos, pero no a todos. Las provincias siguen impagas; hay entre 150 y 200 trabajadores sin sueldo", denunció Hurtado durante la movilización.

El sector lamentó que, pese a estar en una etapa de transición de autoridades, no existe un acercamiento real para solucionar el conflicto. Hurtado aclaró que están dispuestos al diálogo, ya sea con las autoridades salientes o las entrantes, pero bajo la condición de que se efectivicen los pagos.

Tregua temporal y radicalización de medidas

Pese a la contundencia de la protesta, los trabajadores anunciaron una "tregua" para no perjudicar a la población durante el fin de semana. Según el cronograma del sector:

Viernes 24 y lunes 27 de abril: La atención en los centros de salud será normal .

Lunes 27 de abril: Se llevará a cabo una reunión de emergencia para definir las nuevas medidas.

Martes 28 de abril: De no recibir sus salarios, iniciarán un paro indefinido y una huelga de hambre.

El factor político y el bienestar del paciente

Los trabajadores enfatizaron que el enemigo de la salud pública no es el empleado, sino la gestión administrativa. "Los trabajadores queremos atender normalmente con las condiciones que necesitamos. No queremos hacerle problemas al nuevo alcalde, pero la población ya tiene identificado al responsable de esta situación", puntualizó el ejecutivo.

La crisis pone en jaque la atención en los hospitales de la ciudad y las provincias, dejando a miles de ciudadanos a la espera de una resolución administrativa que devuelva la normalidad a los servicios médicos básicos.

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