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Instalan vigilia en el peaje de La Guardia denunciando mal estado de la carretera

El punto se encuentra a la altura del kilómetro 22 de la carretera. Se recomienda precaución a los conductores ante posibles afectaciones en la circulación.

Red Uno de Bolivia

23/04/2026 12:22

Instalan vigilia en el peaje de La Guardia por mal estado de la vía
Santa Cruz, Bolivia

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Se instaló una vigilia en el peaje del municipio de La Guardia, a la altura del kilómetro 22 de la carretera, generando atención entre transportistas y conductores que circulan por la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, personas se concentraron en el sector, donde permanecen de manera continua, aunque hasta el momento no se ha confirmado un bloqueo total de la vía.

La presencia de la vigilia podría generar demoras o restricciones en la circulación vehicular, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y considerar rutas alternas.

Se aguarda información oficial sobre las causas de la medida y posibles acciones que puedan afectar el tránsito en las próximas horas.

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