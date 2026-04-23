Inicia tratamiento de proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario en Diputados

En el hemiciclo de la Cámara de Diputados de Bolivia se prevé el inicio del tratamiento del proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario, impulsado por el Órgano Ejecutivo.

La propuesta normativa plantea la condonación de deudas, intereses y multas generadas hasta el año 2017, siempre que los montos no superen los Bs 10 millones. Asimismo, contempla la reducción del periodo de fiscalización tributaria a cuatro años.

Según se anticipó desde la directiva legislativa, está prevista la presencia del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien brindará una explicación detallada sobre los alcances del proyecto ante el pleno.

La iniciativa busca otorgar facilidades a contribuyentes con obligaciones pendientes, en un contexto en el que se intenta reactivar la economía y regularizar la situación tributaria de diversos sectores.

Se espera que el debate en la Cámara Baja permita definir el alcance real de la norma y su impacto en la recaudación fiscal y en los contribuyentes beneficiados.

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