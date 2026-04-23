Diputado Rada advierte crisis estructural en YPFB: "Hay que replantear su rol"

El diputado Ricardo Rada afirmó que la renuncia de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no solo evidencia una crisis institucional, sino también un problema estructural que se arrastra desde hace años en la principal empresa estatal del país.

“Decepciona, no por la persona que renuncia, sino por cómo hemos dejado caer una empresa tan importante. El daño es profundo y estructural”, manifestó, al referirse al estado actual de la petrolera.

Según el legislador, la situación de YPFB ya era conocida por la población, pero la salida de su autoridad confirma la magnitud del deterioro.

“Los bolivianos ya teníamos una idea de lo que estaba pasando, pero ahora queda claro que el problema es mucho más grande de lo que se pensaba”, sostuvo.

Rada cuestionó además la gestión interna de la empresa, señalando que durante años se habría manejado de forma discrecional.

“Se convirtió en una especie de agencia de empleos, con contratos para allegados y decisiones sin criterios técnicos. Eso ha debilitado completamente su estructura”, afirmó.

En esa línea, consideró que la renuncia responde a la imposibilidad de revertir la crisis en el corto plazo. En ese sentidol, ratificó la decisión de la exministra Cronembold, de quien afirmaba incluso, siendo una profesional con trayectoria ha decidido dar un paso al costado porque "el problema es demasiado grande".

El diputado también se refirió al modelo de funcionamiento de YPFB, planteando la necesidad de una reestructuración profunda.

“No podemos seguir con una empresa que pretende abarcar toda la cadena de hidrocarburos y no logra resultados. Hay que replantear su rol”, señaló.

En ese contexto, propuso que la estatal se enfoque en áreas estratégicas como la exploración y producción, siendo las mismas características fundamentales de la misión de la institución.

Asimismo, cuestionó la falta de competitividad de la empresa frente a otras alternativas, afirmando que si existiera una opción privada eficiente para la comercialización de combustibles, muchos bolivianos optarían por ella.

Advirtió que el país necesita respuestas concretas ante la crisis energética, donde no sólo se debe dimensionar el problema, sino "se debe actuar", reiterando la esperanza de la población boliviana en una mejora proporcional en la empresa.

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