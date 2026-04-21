El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que ya puso en marcha el proceso de transición y confirmó la conformación de una Comisión que trabajará en la organización del cambio de administración.

“Estamos formando el equipo de la Comisión de Transición. Hoy empezamos tempranito”, afirmó la autoridad electa, quien adelantó que en las próximas horas se solicitará información oficial y se gestionará una pausa administrativa para ordenar el proceso.

Velasco señaló que la transición será “protocolar, organizada y transparente”, y remarcó la necesidad de dejar de lado las diferencias políticas tras los resultados electorales. “El pueblo cruceño habló y ahora tenemos que trabajar todos”, manifestó.

En el plano económico, el gobernador electo advirtió que la principal urgencia es la falta de recursos para la gestión departamental. “Sin recursos no podemos hacer nada”, dijo, al tiempo de señalar que buscará coordinar acciones con el Gobierno nacional y las demás gobernaciones del país.

Entre sus principales propuestas, Velasco planteó avanzar en la discusión del pacto fiscal, la modificación de leyes vigentes y la abrogación de decretos que permitan una mayor autonomía financiera.

Además, mencionó la necesidad de impulsar nuevas fuentes de financiamiento como bonos de carbono, la implementación de un esquema 50-50 en la distribución de recursos y la “cooperativización tributaria” para fortalecer la sostenibilidad económica de la Gobernación.

Finalmente, aseguró que su gestión buscará soluciones estructurales para enfrentar la situación financiera actual y sentar bases para una administración más eficiente.

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