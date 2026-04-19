Camacho felicita a Velasco y anuncia transición ordenada en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció tras conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dan como ganador a Juan Pablo Velasco en la contienda departamental.

Camacho felicitó a través de sus redes sociales al gobernador electo y resaltó el comportamiento ciudadano durante la jornada electoral.

“Felicito a Juan Pablo Velasco, gobernador electo y sobre todo felicito a Santa Cruz por su convicción democrática. Por esto hemos luchado todos los cruceños, por una democracia de calidad. Mi compromiso como gobernador saliente es asegurar una transición transparente, ordenada y responsable. Dios bendiga a Santa Cruz”, expresó.

De acuerdo con los datos preliminares del Sirepre, con el 96,26% de actas escrutadas, Juan Pablo Velasco obtuvo 873.000 votos, equivalentes al 57,08%, consolidando su victoria.

Mensaje de Luis Fernando Camacho en redes sociales

Su contrincante, Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, alcanzó 656.203 votos, lo que representa el 42,91% del total computado.

Junto a Velasco, Paola Aguirre fue electa como vicegobernadora del departamento cruceño.

Desde el entorno político, el mensaje de Camacho fue interpretado como una señal de estabilidad institucional y apertura a una transición ordenada en la Gobernación de Santa Cruz, en un contexto marcado por una amplia participación ciudadana y el seguimiento del proceso electoral por parte del TSE.

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