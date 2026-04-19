Camacho felicita a Velasco y anuncia transición ordenada en Santa Cruz

El gobernador saliente, Luis Fernando Camacho, reconoció el triunfo de Juan Pablo Velasco y destacó la madurez democrática de los cruceños.
19/04/2026 18:52
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El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció tras conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dan como ganador a Juan Pablo Velasco en la contienda departamental.
Camacho felicitó a través de sus redes sociales al gobernador electo y resaltó el comportamiento ciudadano durante la jornada electoral.
“Felicito a Juan Pablo Velasco, gobernador electo y sobre todo felicito a Santa Cruz por su convicción democrática. Por esto hemos luchado todos los cruceños, por una democracia de calidad. Mi compromiso como gobernador saliente es asegurar una transición transparente, ordenada y responsable. Dios bendiga a Santa Cruz”, expresó.
De acuerdo con los datos preliminares del Sirepre, con el 96,26% de actas escrutadas, Juan Pablo Velasco obtuvo 873.000 votos, equivalentes al 57,08%, consolidando su victoria.
Su contrincante, Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, alcanzó 656.203 votos, lo que representa el 42,91% del total computado.
Junto a Velasco, Paola Aguirre fue electa como vicegobernadora del departamento cruceño.
Desde el entorno político, el mensaje de Camacho fue interpretado como una señal de estabilidad institucional y apertura a una transición ordenada en la Gobernación de Santa Cruz, en un contexto marcado por una amplia participación ciudadana y el seguimiento del proceso electoral por parte del TSE.
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