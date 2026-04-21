Diputados debaten dos créditos internacionales y elección de vocales electorales

En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, los asambleístas instalaron sesión para abordar la elección de vocales departamentales del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, un tema que ha sido postergado en anteriores ocasiones.

Elección de Vocales TED La Paz

En las tres sesiones previas, el tratamiento de este punto fue suspendido debido a la presentación de acciones constitucionales, lo que mantiene la incertidumbre sobre su viabilidad en esta oportunidad.

Créditos en agenda

Además, la plenaria tiene previsto analizar dos financiamientos internacionales:

Un crédito de 100 millones de dólares de FONPLATA, destinado a la generación de empleos.

Un crédito de 34 millones de euros de la cooperación alemana, enfocado en proyectos de energía renovable.

La sesión continua en desarrollo, mientras se espera una definición sobre la elección de vocales electorales y el avance en la aprobación de los créditos previstos para esta jornada.

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