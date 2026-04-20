Este es el Top 5 de los presidentes mejor valorados de Latinoamérica, donde fue incluido Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se ubica en el quinto lugar del ranking de los mandatarios mejor valorados de Latinoamérica, según el informe de abril de 2026 de la consultora CB Global Data.

Top 5 de presidentes

De acuerdo con el reporte, el listado de los cinco líderes con mayor aprobación en la región está encabezado por:

Nayib Bukele (El Salvador) – 70,1%

Claudia Sheinbaum (México) – 69,8%

Rodrigo Chaves (Costa Rica) – 59,5%

Luis Abinader (República Dominicana) – 57,3%

Rodrigo Paz (Bolivia) – 52,9%

Posición de Bolivia

Con un 52,9% de imagen positiva, el mandatario boliviano se mantiene dentro del grupo de líderes mejor evaluados, destacando en un contexto regional marcado por diferencias en la aprobación ciudadana.

Evaluación ciudadana

El estudio mide la percepción de la población sobre la gestión de sus presidentes, reflejando niveles de aprobación y desaprobación en cada país.

El informe también evidencia contrastes en la región, con mandatarios que presentan altos niveles de respaldo y otros con baja aprobación, lo que posiciona a Bolivia en un escenario intermedio-alto dentro del ranking.

Cuándo se realizó la encuesta

La encuesta fue realizada entre el 13 y 18 de abril de 2026, en 18 países de Latinoamérica, con un nivel de confianza del 95%.

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