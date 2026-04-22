Gestora asegura que fallo a favor del BBVA no afecta al Sistema de Pensiones

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo aseguró que el reciente fallo internacional que obliga al Estado boliviano a pagar una indemnización al BBVA no afecta la administración ni la estabilidad del Sistema Integral de Pensiones (SIP).

El pronunciamiento surge luego de que el Gobierno confirmara la derrota en el proceso arbitral vinculado a la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones.

El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud del Estado boliviano para anular el laudo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que establece el pago de aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión.

“El fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión”, informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia.

La autoridad añadió que el Estado cumplirá con el pago y que ya se analizan los mecanismos para hacerlo efectivo, aunque evitó adelantar detalles.

“El Estado va a tomar las medidas que tenga que tomar para realizar el pago”, señaló.

En este contexto, la Gestora Pública enfatizó que los recursos del SIP constituyen un patrimonio autónomo, independiente y destinado exclusivamente al pago de prestaciones y beneficios previsionales, conforme a la normativa vigente.

Por ello, garantizó que el pago de pensiones está plenamente respaldado por ley y continuará ejecutándose con total normalidad, pese al impacto del fallo internacional.

El caso se remonta a las controversias generadas por la nacionalización de la administración de los fondos de pensiones, proceso que, según el Gobierno, derivó en el laudo arbitral que hoy obliga al país a asumir la millonaria indemnización.

Mientras se definen los mecanismos de pago, las autoridades buscan llevar certidumbre a los jubilados y asegurados, en medio de la preocupación generada por el fallo.

Mira la programación en Red Uno Play