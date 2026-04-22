Impuestos corrige plazos: cambian fechas clave para el Formulario 500

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a través de su plataforma de cultura tributaria, comunicó la emisión de una fe de erratas a la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 102600000014, ajustando errores en el documento publicado el pasado 17 de abril de 2026.

La corrección establece cambios específicos en el texto de la norma:

Se sustituye “29” por “04” en la Disposición Adicional Primera.

Se reemplaza “Primera” por “Segunda” en la Disposición Adicional Cuarta.

A partir de esta modificación, también se actualizan los plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias de los contribuyentes con cierre fiscal a diciembre de 2025.

Nuevas fechas clave

Formulario 500 (IUE): presentación y pago hasta el lunes 4 de mayo de 2026

Formulario 605 y dictamen digitalizado: presentación hasta el viernes 29 de mayo de 2026

El Formulario 500 corresponde al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y es de uso obligatorio para contribuyentes que cuentan con registros contables.

Este tributo se aplica a las utilidades obtenidas a partir de los estados financieros, ajustadas conforme a la normativa vigente, y alcanza tanto a empresas públicas como privadas, además de otras figuras como sociedades civiles, fundaciones y entidades sin fines de lucro autorizadas.

También están comprendidas empresas unipersonales, sucursales o establecimientos de firmas extranjeras y diversas formas societarias reconocidas en la legislación boliviana.

El formulario está estructurado por rubros, permitiendo declarar información según el sector económico o condiciones específicas, incluyendo casos de exención del impuesto para nuevas inversiones o industrias.

Finalmente, el SIN recordó que la presentación debe realizarse a través del sistema en línea SIAT, dentro de los plazos establecidos, para evitar sanciones.

La entidad reconoció ajustes en la normativa, pero aseguró que estas modificaciones buscan garantizar claridad y correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes.

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