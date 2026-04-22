¿Cambiará el dólar en Bolivia? Esto dice el Gobierno sobre el nuevo PGE 2026

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, expuso el nuevo plan este martes con la promesa de “corregir” irregularidades detectadas en la gestión anterior. Pero más allá de los números y ajustes, todas las miradas apuntaron a un tema clave: el tipo de cambio.

En medio de la expectativa, el ministro fue directo, pero sin dar una respuesta definitiva.

“Sobre el tipo de cambio, nosotros estamos avanzando en la unificación cambiaria. Eso está absolutamente claro y en el momento que corresponda haremos los anuncios”, afirmó ante la prensa.

Actualmente, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene el tipo de cambio oficial en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra. Sin embargo, desde diciembre de 2025 también publica un valor referencial que varía a diario y que refleja otra realidad del mercado.

No obstante, desde diciembre de 2025 también publica un valor referencial que varía cada día. Este miércoles 22 de abril, el dólar referencial se ubica en Bs 9,59 para la venta y Bs 9,39 para la compra.

En paralelo, el mercado informal y digital ya se mueve cerca de esos niveles, alimentando las especulaciones sobre una eventual unificación del tipo de cambio en Bolivia. En redes sociales y foros, varios usuarios consideran que el valor “referencial” ya funciona como el verdadero precio del dólar para muchas operaciones.

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