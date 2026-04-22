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Política

Diputados aprueban crédito internacional de $us 100 millones

El financiamiento de Fonplata será destinado al Programa Nacional de Emergencia - Fase II; legisladores piden distribución equitativa.

Juan Marcelo Gonzáles

21/04/2026 23:29

Foto; Asamblea Legislativa Plurinacional
La Paz

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La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle un crédito externo de 100 millones de dólares para financiar el “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo - Fase II”, con recursos del Fonplata.

El tratamiento se realizó en sesión plenaria, donde se debatieron los alcances del proyecto y la distribución de los recursos entre los departamentos.

Cuestionamientos a la distribución

Durante el debate, legisladores de la bancada de Libre solicitaron ajustes al diseño del programa para garantizar una asignación más equitativa a nivel nacional.

El diputado Wilson Añez advirtió que, al dividir el monto entre los nueve departamentos, los recursos podrían resultar insuficientes, por lo que pidió optimizar la inversión para ampliar su impacto.

Detalles del crédito

El financiamiento forma parte del Proyecto de Ley N.º 116/2025-2026, que autoriza la suscripción del contrato de préstamo con Fonplata.

En la sesión participó el ministro de Planificación del Desarrollo, José Fernando Romero, quien explicó los aspectos técnicos del crédito y destacó que el programa está orientado a dinamizar el empleo en el país.

Este crédito ya había sido rechazado en la anterior legislatura; sin embargo, fue retomado en la actual gestión, donde avanzó tras su aprobación en la Comisión de Planificación hasta su sanción en el pleno de Diputados.

La norma deberá continuar su tratamiento en la cámara de Senadores para su promulgación.

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