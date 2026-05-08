Ley 1720: Cuarto intermedio en diputados para tratar abrogación

El tratamiento del proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras fue aplazado en la Cámara de Diputados este viernes, tras la solicitud de un cuarto intermedio por parte de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera. Este cuarto intermedio tiene como objetivo permitir un espacio de diálogo entre los parlamentarios para buscar un consenso sobre el futuro de la ley.

Solicitud de cuarto intermedio

Durante la sesión, Cabrera solicitó que los diputados que estuvieran a favor de la alteración del orden del día se pusieran de pie para votar. Sin embargo, la moción fue rechazada, lo que llevó a la decisión de suspender la sesión y convocar nuevamente a los jefes de bancada para un diálogo más profundo sobre el proyecto de ley.

La postura de la diputada Patiño

La diputada Helen Patiño expresó su esperanza de que el debate continúe en un ambiente de unidad y consenso, destacando la importancia de que el proyecto sea aprobado por mayoría de votos en lugar de los dos tercios como inicialmente se pensaba.

La propuesta de abrogación busca generar una solución que beneficie a los sectores campesinos e indígenas, y Patiño subrayó la necesidad de trabajar por el bienestar del pueblo: "Nos debemos al pueblo y debemos trabajar para el pueblo", afirmó.

Reacciones y próximos pasos

Patiño también hizo referencia al sufrimiento de los marchistas, quienes han estado protestando durante 31 días en demanda de la abrogación de la Ley 1720, mencionando que uno de ellos estaba en el hospital con un hijo grave, lo que reflejaba el impacto social de la protesta. Además, recalcó la importancia de tener un diálogo con todos los sectores, incluidos los indígenas y los campesinos, para encontrar una solución que no solo aborde el problema de la tierra, sino que también favorezca el desarrollo del país de manera inclusiva.

Reanudación de sesión

La Cámara de Diputados dio un cuarto intermedio hasta las 19:30 horas donde espera que los asambleístas puedan reanudará el tratamiento del proyecto de ley.

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