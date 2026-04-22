Aguirre denuncia intento de modificar ley de la ALD para alterar directiva

La asambleísta departamental y vicegobernadora electa de Santa Cruz, Paola Aguirre, denunció que la gestión saliente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) impulsa una “maniobra política” para modificar la Ley 289 de organización del órgano legislativo.

Según la autoridad, la sesión fue convocada para este jueves a las 14:00 con el objetivo de tratar un proyecto de ley que cambiaría la distribución de cargos dentro de la directiva de la ALD.

Aguirre explicó que la normativa vigente establece que la Presidencia, Secretaría, Primera Vicepresidencia, y la primera y segunda vocalía corresponden a la fuerza política que obtuvo la mayoría de votos, mientras que otros cargos son asignados a las minorías. Sin embargo, el nuevo proyecto plantearía una redistribución basada en bloques de bancada conformados dentro del pleno.

“Esta ley que quiere tratarse mañana entre gallos y medianoche quiere violar la voluntad democrática del pueblo cruceño y permitir que las minorías (las fuerzas que han perdido) asuma la directiva de la ALD, esto a través de pactos políticos partidarios entre las fuerzas políticas que han perdido”, denunció Aguirre.

De acuerdo con la asambleísta, el proyecto de ley que tratará este jueves señala que la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Secretaría, Primera y Segunda Vocalía corresponderán al bloque mayoritario de bancada que se hubieren propuesto o conformado en el pleno de la ALD.

“Esta es una maniobra, una artimaña que está utilizando la gestión saliente que ya debió haber ingresado en pausa legislativa. Como vicegobernadora electa y como asambleísta departamental haré la representación correspondiente, porque no se puede hacer abuso de la facultada legislativa”, acotó.

Aguirre concluyó apuntando que este intento de modificar la ley en plena culminación de la gestión no solo viola el derecho de los asambleístas electos de Libre, que han obtenido la mayoría de los votos según el resultado oficial del órgano electoral, sino que también viola la voluntad popular del pueblo cruceño.

“Bancadas minoritarias, a través de pactos políticos, quieren tomar la ALD, y desplazar a los asambleístas que obtuvieron la mayoría de votos en el proceso electoral y con ello inviabilizar la gobernabilidad que se requiere para tomar decisiones importantes y urgentes en pro del bienestar cruceño”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play