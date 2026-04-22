Salida en YPFB desata críticas: plantean reducir su rol y reformar el sector

La renuncia de la expresidenta de YPFB, Claudia Cronembold, desató una serie de repercusiones desde distintos sectores políticos y del transporte, que coinciden en que la crisis de combustibles en el país no se resolverá únicamente con un cambio de autoridades, sino con una reforma profunda en el funcionamiento de la estatal petrolera.

El diputado de Bancada Libre, Antonio Pino, manifestó su preocupación por la situación actual y aseguró que el problema va más allá de una sola gestión.

“Definitivamente hay preocupación en el país porque YPFB es un tema que sigue sin poder resolver, no solamente es el tema de la gasolina basura, no solamente es el tema de la crisis financiera”, señaló.

En ese sentido, el legislador remarcó la necesidad de encarar cambios estructurales en todo el sistema de hidrocarburos.

“No basta con un cambio de presidencia, hay que cambiar cómo funciona la normativa respecto al sector hidrocarburos”, afirmó, a tiempo de cuestionar que YPFB concentre todas las etapas de la cadena productiva.

Pino también planteó una reconfiguración del rol de la estatal.

“YPFB debe ser reducida a su mínima expresión, debe dejar de participar en todo el sector y concentrarse en la distribución”, sostuvo, advirtiendo que la actual estructura resulta insostenible en medio de la crisis.

Por su parte, desde la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, el ejecutivo Lucio Gómez, lamentó la renuncia y aseguró que el sector había exigido respuestas a la exautoridad sobre diversos problemas.

“Hemos mandado muchos documentos para que responda por qué existen estas filas del combustible, por qué sigue existiendo la gasolina de mala calidad”, indicó.

El dirigente también cuestionó la falta de soluciones a las demandas del transporte, incluyendo el resarcimiento por daños y la provisión de insumos para la conversión a GNV.

“Este o no esté, tiene que responder a la necesidad del autotransporte boliviano”, enfatizó.

Asimismo, anunció la convocatoria a un ampliado nacional en Santa Cruz, donde se abordarán estas problemáticas y se definirán futuras medidas.

“Las personas pasan, las instituciones quedan. Aquí tienen que cumplir los compromisos”, concluyó.

Las reacciones se producen en un contexto de persistentes filas en surtidores, denuncias por carburantes de mala calidad y cuestionamientos a la gestión del sector hidrocarburífero, lo que mantiene en incertidumbre a la población y a los sectores productivos del país.

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