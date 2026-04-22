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Gobernación niega nuevas contrataciones y asegura que todo concluyó en marzo

El secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, desmintió que se estén realizando nuevas incorporaciones de personal en plena transición.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 15:20

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El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Gómez, afirmó que las contrataciones de personal en la institución concluyeron en marzo, descartando que actualmente se estén realizando nuevos procesos con la intención de afectar a la gestión entrante.

La autoridad explicó que entre enero y marzo se concretó la contratación de 340 funcionarios bajo modalidad de contrato. Detalló que en enero se incorporaron 67 personas, mientras que en febrero y marzo se registraron cifras cercanas a 130 y 160 contrataciones, respectivamente.

“En estos momentos en la Gobernación hay unas 580 personas con ítems y alrededor de 340 con contratos; en ese sentido la gestión de Luis Fernando Camacho ha sido responsable”, sostuvo Gómez.

Las declaraciones surgen en medio de cuestionamientos sobre posibles incorporaciones de personal en la recta final de la actual administración, en el contexto de la transición hacia las nuevas autoridades departamentales.

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