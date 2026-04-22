Asosur y agropecuarios piden autorizar la importación de diésel por desabastecimiento en Cochabamba

La Asociación de Surtidores (Asosur) del trópico de Cochabamba y la Cámara Agropecuaria Departamental solicitaron al Gobierno autorizar la importación temporal de combustibles, especialmente diésel, ante la reducción en el suministro registrada en los últimos días.

De acuerdo con ambas instituciones, en los últimos cuatro días se ha evidenciado una baja considerable en la provisión normal de diésel, lo que estaría afectando la producción agrícola y el transporte de alimentos hacia el oriente y occidente del país.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, señaló que la situación es más crítica en el cono sur y el valle alto.

“Hay muy poco combustible en el valle alto, por ejemplo; el cono sur la situación es más crítica y también en el valle bajo”, afirmó.

Morales pidió al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, autorizar la importación temporal de diésel para cubrir la demanda del sector productivo. “Lo que hay no cubre las expectativas”, añadió.

Por su parte, un representante de Asosur indicó que actualmente el abastecimiento no cubre la demanda del trópico de Cochabamba, debido a que la distribución diaria es limitada.

Según explicó, se requeriría al menos 20.000 litros por estación de servicio para reducir la presión de la demanda. “Tenemos varias estaciones que cuentan con los mecanismos para poder comercializar el producto”, señaló.

Las instituciones advierten que la falta de combustible podría afectar la cadena de abastecimiento y el normal desarrollo de las actividades productivas en la región.

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