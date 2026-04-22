Gobierno impulsa al sector camélido y anuncia exportación de carne de llama

En una jornada de acercamiento con productores y autoridades originarias, el ministro Óscar Mario Justiniano visitó San Andrés de Machaca para informar sobre las acciones que impulsa el Gobierno nacional en beneficio del sector productivo local.

La autoridad estuvo acompañada por representantes de las markas Aransaya y Urinsaya, además de los seis ayllus y 53 comunidades de la región.

Reincorporación al programa camélido

Durante el encuentro, Justiniano confirmó la reincorporación del municipio al programa de apoyo al sector camélido y aseguró que, mediante gestiones internacionales, se buscan recursos para poner en marcha esta iniciativa.

Además, indicó que San Andrés de Machaca será considerado como eje prioritario en la ejecución de estos recursos.

Anuncian exportación de charque de llama

Uno de los anuncios centrales fue la apertura de mercados internacionales para la producción local.

“En tres meses vamos a estar exportando este charque de llama”, afirmó el ministro, al referirse al ingreso del producto al mercado chileno.

También prevén exportar cañahua

Respecto a la cañahua, la autoridad explicó que ya se gestionó una primera exportación de 15 toneladas, bajo un sistema de comercialización directa.

Según explicó, este modelo busca mejorar los ingresos del productor primario y reducir intermediarios.

Aclaración sobre la Ley 1720

El ministro también se refirió a la Ley 1720 y aclaró que no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen.

“La norma no tiene ninguna afectación a las TCO ni a los pueblos indígenas; es únicamente para el pequeño productor privado”, sostuvo.

Autoridades y demandas locales

En el acto participaron autoridades municipales salientes y entrantes, además de Klaus Frerking, representantes gremiales, dirigentes vecinales y comunales.

Durante la actividad, también se presentaron solicitudes de proyectos relacionados con agua potable, producción y alcantarillado.

Al cierre de la jornada, el ministro visitó zonas de producción de camélidos y cañahua, donde ratificó el compromiso del Gobierno de continuar trabajando junto a los sectores productivos del altiplano paceño.

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