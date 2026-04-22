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Internacional

La roció con alcohol y la prendió fuego: Muere joven cajera tras brutal ataque

La víctima, de 24 años, luchó por su vida durante nueve días tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo. La Policía investiga el hecho como un ataque premeditado.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 16:56

Cajera es rociada con alcohol y fallece por graves quemaduras. Imagen captura.
Brasil

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Un caso de extrema violencia conmociona a Brasil. Una joven cajera de supermercado, de 24 años, falleció el pasado 19 de abril luego de permanecer nueve días internada en estado crítico, tras ser rociada con alcohol y prendida fuego por otra mujer.

El ataque, ocurrido días antes, dejó a la víctima con quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo, lo que obligó a su traslado de urgencia a un centro médico.

Según las investigaciones preliminares, el hecho habría sido premeditado y estaría vinculado a una discusión previa relacionada con la pareja de la agresora.

De acuerdo con fuentes policiales, el detonante fue un intercambio de palabras entre la víctima y el novio de la acusada, lo que habría desencadenado el violento ataque.

Las imágenes de cámaras de seguridad refuerzan esta hipótesis: en los registros se observa a la sospechosa retirarse del lugar caminando, con una botella de alcohol visible en uno de sus bolsillos.

Pese a los esfuerzos médicos durante más de una semana, la gravedad de las lesiones resultó irreversible y la joven terminó perdiendo la vida.

El caso generó conmoción e indignación, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades.

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