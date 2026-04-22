La roció con alcohol y la prendió fuego: Muere joven cajera tras brutal ataque

Un caso de extrema violencia conmociona a Brasil. Una joven cajera de supermercado, de 24 años, falleció el pasado 19 de abril luego de permanecer nueve días internada en estado crítico, tras ser rociada con alcohol y prendida fuego por otra mujer.

El ataque, ocurrido días antes, dejó a la víctima con quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo, lo que obligó a su traslado de urgencia a un centro médico.

Según las investigaciones preliminares, el hecho habría sido premeditado y estaría vinculado a una discusión previa relacionada con la pareja de la agresora.

De acuerdo con fuentes policiales, el detonante fue un intercambio de palabras entre la víctima y el novio de la acusada, lo que habría desencadenado el violento ataque.

Las imágenes de cámaras de seguridad refuerzan esta hipótesis: en los registros se observa a la sospechosa retirarse del lugar caminando, con una botella de alcohol visible en uno de sus bolsillos.

Pese a los esfuerzos médicos durante más de una semana, la gravedad de las lesiones resultó irreversible y la joven terminó perdiendo la vida.

El caso generó conmoción e indignación, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades.

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