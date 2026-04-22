Sin parada: Niños arriesgan su vida colgados de un tren en marcha para bajar en su aldea en India

Un video difundido recientemente muestra una peligrosa escena ocurrida en la India, donde dos niños pusieron en riesgo sus vidas para poder descender en su propio pueblo, debido a que el tren en el que viajaban no realiza paradas en todas las aldeas.

En las imágenes se observa a los dos menores colgados en la parte exterior de un tren en marcha, sujetándose con sus manos a un barandal metálico, mientras sus cuerpos quedan expuesto al vacío y a escasos centímetros del balasto ferroviario.

El registro visual fue captado desde la plataforma de uno de los vagones del mismo tren, lo que permite ver la cercanía del peligro. En primer plano aparece el pie del camarógrafo, que graba la escena desde el interior del convoy.

El fondo muestra un entorno borroso debido a la velocidad del tren, con vegetación y terrenos a los costados de la vía férrea, evidenciando el desplazamiento a alta velocidad.

De acuerdo con la secuencia del video, los menores habrían recurrido a esta extrema acción ante la ausencia de paradas del tren en su comunidad, una situación que refleja los riesgos asociados al transporte ferroviario en zonas rurales.

Las imágenes han generado preocupación por la seguridad de los menores y han reabierto el debate sobre la necesidad de mejorar la cobertura y accesibilidad del transporte público en regiones alejadas.

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