El trágico suceso ocurrido este lunes 20 de abril en el eje vial Guayaquil–Durán sumó un nuevo y doloroso capítulo. Tras confirmarse que el sargento Gustavo Castro Vásquez terminó con la vida de su esposa, la abogada Solange Arellano, y posteriormente con la suya propia, salieron a la luz los últimos contactos que el uniformado mantuvo con su círculo familiar.

Un silencio que anticipaba la tragedia

En redes sociales han circulado capturas de mensajes privados donde la hija del sargento intentó comunicarse desesperadamente con su padre en los momentos previos y posteriores al atentado en el viaducto. En las conversaciones, se observa la angustia de la joven al no obtener respuesta, mientras las noticias sobre un tiroteo en el Puente de la Unidad Nacional comenzaban a viralizarse junto al video de su padre caminando ensangrentado.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que, además de los intentos de contacto de su hija, el sargento realizó una llamada final a su cuñada. En dicha comunicación, no solo confesó el ataque contra Solange, sino que pidió explícitamente que cuidaran de su hijo menor, de 10 años, antes de refugiarse en la vivienda de su madre en el sector de Pascuales, donde fue hallado sin vida por sus compañeros de la institución.

El pronunciamiento de una hija en duelo

Tras el fatal desenlace, la joven compartió un mensaje de despedida que conmovió a la opinión pública. En su pronunciamiento, expresa el impacto emocional de perder a ambos padres en un solo día bajo circunstancias tan violentas.

"Es un dolor que no se puede explicar; enfrentar la ausencia de los dos al mismo tiempo es una carga que no sé cómo llevar", manifestó en sus plataformas digitales, pidiendo respeto al duelo que atraviesa la familia.

Con datos de Diario Opinión Ecuador y Ecuavisa.

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