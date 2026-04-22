“¡No se monten!”: pánico en Colombia tras el colapso de un puente recién inaugurado que dejó heridos

Momentos de pánico se vivieron en el municipio de Bagadó, Colombia luego de que un puente colgante recién inaugurado colapsara parcialmente durante un acto oficial, dejando al menos ocho personas heridas.

El hecho ocurrió en el corregimiento de San Marino, mientras autoridades locales y vecinos transitaban por la estructura como parte de la inauguración.

De manera repentina, el puente cedió, provocando la caída de varias personas y generando escenas de confusión, gritos de auxilio y desesperación entre los presentes.

El momento fue captado en video por testigos, donde se escucha a un hombre advertir: “¡No se monten! Se acaba de caer el puente que cruzaba a San Marino”.

Las autoridades confirmaron que ocho personas resultaron heridas, de las cuales seis ya recibieron el alta médica. En tanto, las demás permanecen bajo observación.

La obra, que tenía una extensión aproximada de 86 metros, había sido inaugurada oficialmente el pasado 2 de marzo de 2025 y era considerada clave para mejorar la conectividad de la zona.

Tras el incidente, se anunció el inicio de una investigación para determinar las causas del colapso y establecer posibles responsabilidades.

A continuación, el video:

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