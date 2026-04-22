Hallan sin vida a exreina de belleza: investigan a su pareja y su madre

La muerte de Carolina Flores Gómez, de 27 años, ha generado conmoción e interrogantes en México, luego de que fuera hallada sin vida el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, en Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la joven presentaba un impacto de bala en la cabeza cuando fue encontrada por paramédicos tras una llamada de emergencia.

El caso dio un giro al conocerse que su pareja, identificado como Alejandro, habría tardado cerca de un día en notificar a las autoridades sobre lo ocurrido.

Además, el propio hombre señaló como principal sospechosa a su madre, Erika María, quien presuntamente se encontraba en el lugar al momento del hecho.

Un elemento que incrementa el misterio es el testimonio de un guardia de seguridad del edificio, quien aseguró no haber escuchado detonaciones ni percibido movimientos inusuales esa noche.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones. Tanto la pareja como la suegra de la víctima permanecen bajo investigación mientras se intentan esclarecer las circunstancias del caso.

El hecho también generó cuestionamientos desde sectores de la sociedad civil, que critican que no se esté investigando como un posible feminicidio.

La investigación continúa abierta, en medio de dudas, versiones cruzadas y una creciente presión para que el caso sea esclarecido.

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