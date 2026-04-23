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Policial

Investigan muerte de albañil en conflicto de tierras en Apote: no se identificó al responsable

El caso continúa en investigación, mientras este jueves se desarrolla la audiencia cautelar de los 35 aprehendidos en Tiquipaya.

Cristina Cotari

23/04/2026 14:47

Aún no identifican al autor de la muerte en conflicto de Apote. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba informó que aún no se ha identificado al responsable de la muerte registrada en el conflicto de tierras de Apote, en el municipio de Quillacollo, donde una persona falleció por impacto de arma de fuego.

El director departamental de la FELCC, Rolando Vera, señaló que la víctima, Víctor Hugo Mariscal Llanos, de 32 años, murió a causa de un shock hipovolémico, hemorragia interna, laceración hepática y trauma abdominal provocado por proyectil de arma de fuego

“Todavía no tenemos ningún dato respecto al agresor. El caso se encuentra en proceso de investigación”, indicó.

El hecho se registró en medio de un violento conflicto por tierras en la zona de Apote, que derivó en la aprehensión de 35 personas involucradas. Este jueves se desarrolla la audiencia de medidas cautelares que definirá la situación legal de los detenidos.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades intentan establecer responsabilidades en torno al hecho violento que derivó en la muerte del albañil.
 

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