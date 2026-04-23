Profesor resulta herido tras incidente en unidad educativa de Oruro

Un profesor resultó herido con un arma punzocortante al interior de una unidad educativa ubicada en la zona central de la ciudad de Oruro, en un hecho que es materia de investigación.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió luego de que el docente citara al estudiante y a sus padres de familia debido al bajo rendimiento académico del alumno.

Tras la reunión, y por circunstancias que aún están siendo investigadas, el estudiante habría agredido al profesor, provocándole una herida en la zona del hombro.

El educador fue trasladado de inmediato al Hospital Obrero, donde recibió atención médica.

Hasta el momento, las autoridades educativas y policiales no han emitido un informe oficial sobre el caso, por lo que se aguarda la confirmación de los detalles y el avance de las investigaciones.

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