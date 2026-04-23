TEMAS DE HOY:
Tiroteo Atraco Robo millonario

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Profesor resulta herido tras incidente en unidad educativa de Oruro

El docente fue herido con un objeto punzocortante tras una reunión con el estudiante y sus padres por bajo rendimiento académico. Fue trasladado a un hospital y se encuentra bajo atención médica.

Red Uno de Bolivia

23/04/2026 9:31

Oruro: estudiante apuñaló a su profesor en una unidad educativa del centro. Imagen referencial.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Un profesor resultó herido con un arma punzocortante al interior de una unidad educativa ubicada en la zona central de la ciudad de Oruro, en un hecho que es materia de investigación.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió luego de que el docente citara al estudiante y a sus padres de familia debido al bajo rendimiento académico del alumno.

Tras la reunión, y por circunstancias que aún están siendo investigadas, el estudiante habría agredido al profesor, provocándole una herida en la zona del hombro.

El educador fue trasladado de inmediato al Hospital Obrero, donde recibió atención médica.

Hasta el momento, las autoridades educativas y policiales no han emitido un informe oficial sobre el caso, por lo que se aguarda la confirmación de los detalles y el avance de las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD