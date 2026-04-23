73 Hogares de acogida en Santa Cruz en emergencia por falta de pagos

La situación de los hogares de acogida en Santa Cruz vuelve a encender las alarmas. Representantes de estas instituciones denuncian retrasos en los desembolsos por parte de la Gobernación y el municipio, lo que pone en riesgo la atención de poblaciones vulnerables, especialmente niños.

María Jimena Rojas, asesora de la Asociación de Hogares de Santa Cruz, informó que actualmente son 73 hogares de acogida que dependen en distintos porcentajes del financiamiento estatal, el cual oscila entre el 20% y el 40%. Sin embargo, estos recursos no están siendo entregados de manera oportuna.

“Es una obligación del Estado acoger a las poblaciones vulnerables, pero nosotros estamos cubriendo más del 50% del presupuesto”, afirmó Rojas.

La representante explicó que esta situación no es nueva, ya que cada año se repite el retraso en la firma de convenios y en los pagos. A la fecha, recién se han cubierto parcialmente los meses de enero y febrero, tras la presentación de un amparo constitucional.

“Los niños no pueden esperar tres meses para alimentarse. Nosotros tenemos que recurrir a créditos o usar recursos destinados a otras áreas”, sostuvo.

Además del retraso en los pagos, otro factor que agrava la crisis es el bajo monto asignado para la alimentación diaria. Según Rojas, el presupuesto por niño es de apenas 13,80 bolivianos al día, monto que debe cubrir cinco comidas.

Del total de hogares, alrededor de 35 pertenecen a la Iglesia Católica y reciben apoyo adicional, mientras que solo dos cuentan con respaldo municipal directo.

Ante este panorama, las instituciones advierten que podrían reducir la calidad de atención o incluso cerrar sus puertas si no se regularizan los pagos. Asimismo, anunciaron que continuarán con acciones legales y gestiones para evitar que esta situación se repita en la próxima gestión.

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