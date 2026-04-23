La Paz: niños enseñarán el trabajo policial en feria de seguridad ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la prevención y acercar a la ciudadanía al trabajo policial, la Policía Boliviana anunció la realización de una Feria a la Inversa de Seguridad Ciudadana en la zona Sur de La Paz, una actividad que tendrá como protagonistas a niños capacitados para replicar las funciones de distintas unidades operativas.

El comandante policial de la zona Sur, Miguel Zambrana, informó que la iniciativa contará con la participación de estudiantes de entre 8 y 14 años, pertenecientes a al menos 14 unidades educativas, quienes han sido preparados durante varias semanas para representar el trabajo institucional.

“Estamos a 200 años de la creación de la Policía Boliviana y queremos reforzar la filosofía de la policía comunitaria. En esta oportunidad serán los niños quienes expliquen el trabajo que realizamos”, destacó la autoridad.

Durante la feria, los menores realizarán demostraciones en vivo de distintas unidades policiales, entre ellas bomberos, tránsito, unidades antidisturbios, canes, patrullaje y rescate. Las actividades incluirán simulacros como control de disturbios, rescate de rehenes, sofocación de incendios y tareas de prevención del delito.

“Cada unidad educativa representa una unidad operativa o investigativa. Queremos que la población vea que los niños no solo aprenden, sino que comprenden cómo funciona la labor policial”, explicó Zambrana.

La actividad se desarrollará el sábado 25 de abril desde las 09:00 en instalaciones del comando policial de la zona Sur y será de ingreso gratuito. Además de las demostraciones, se instalarán espacios recreativos, juegos, alimentos tradicionales y escenarios para que las familias puedan interactuar con los participantes.

Los propios niños también extendieron la invitación a la ciudadanía, destacando que será una experiencia educativa y dinámica, donde se podrá conocer de cerca el trabajo policial de forma didáctica.

Desde la institución se resaltó que esta feria busca no solo informar, sino también generar conciencia en seguridad ciudadana desde edades tempranas, promoviendo valores como la disciplina, la solidaridad y la prevención del delito.

Finalmente, las autoridades invitaron a las familias a asistir al evento y compartir una jornada distinta, en la que los niños serán los encargados de enseñar cómo funciona la labor de resguardo y protección en la sociedad.

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