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Continúa suspendida la recolección de basura por falta de pago

La empresa denuncia una deuda de ocho meses y asegura que no cuenta con recursos para combustible e insumos, por lo que la suspensión del servicio se mantiene de forma indefinida.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/04/2026 22:32

Crisis en limpieza: empresa ratifica suspensión indefinida del servicio
Santa Cruz, Bolivia

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El gerente de operaciones de la empresa Piraí, Marcelo Delfín, confirmó que el servicio de aseo urbano continúa suspendido debido a la falta de pago por parte del municipio, que acumula una deuda de aproximadamente ocho meses.

Delfín explicó que, pese a los reiterados reclamos formales, no han recibido una respuesta concreta, lo que ha llevado a una situación insostenible para la empresa.

“Estamos listos para operar, pero necesitamos los recursos que deben venir de la alcaldía”, afirmó.

Asimismo, señaló que, aunque lograron cumplir con el pago de salarios a los trabajadores, aún requieren fondos para cubrir combustible, insumos y equipos necesarios para retomar el servicio.

El gerente también advirtió que el incremento de costos desde diciembre, sumado a la eliminación de subvenciones y el alza salarial, ha agravado la crisis financiera, por lo que también solicitan un reajuste en el contrato.

“Cada día que pasa se acumulan más los residuos. Nosotros queremos trabajar, pero sin recursos no podemos salir”, enfatizó Delfín.

La medida se mantiene de forma indefinida, a la espera de una solución por parte del municipio.

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