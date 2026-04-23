Rescatan en Colombia a menores llevados ilegalmente desde Bolivia

La desaparición de dos menores de 4 y 6 años, denunciada por su madre, activó una alerta internacional que culminó con su rescate en Colombia, tras haber sido sacados ilegalmente de Bolivia.

Según las investigaciones preliminares, el principal sospechoso es el padre de los niños, un ciudadano australiano, quien habría trasladado a los menores sin autorización materna ni cumplir los procedimientos legales correspondientes.

La denuncia fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público, que solicitó la activación de una notificación amarilla a través de Interpol.

En pocas horas, las autoridades confirmaron que los menores ya no se encontraban en territorio nacional, lo que activó mecanismos de cooperación internacional. El seguimiento permitió ubicarlos en un aeropuerto colombiano, donde fueron interceptados antes de que, presuntamente, fueran trasladados a Australia.

Gracias al trabajo coordinado entre Bolivia e instituciones de seguridad de Colombia, los niños fueron recuperados y retornaron al país durante la madrugada, donde ya se reencontraron con su madre.

El padre, que no regresó a Bolivia, enfrenta ahora un proceso por presunta sustracción ilegal de sus hijos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso.

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