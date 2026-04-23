Lo ataron a un poste: cae presunto estafador que ofrecía cupos militares

Un hombre de aproximadamente 50 años fue reducido por un grupo de personas en la zona del Obelisco de la Ceja, en El Alto, tras ser acusado de presunta estafa múltiple.

El sujeto fue hallado maniatado a un poste por al menos 40 a 50 personas que, según testigos, buscaban increparlo por haber ofrecido supuestos cupos de ingreso a una escuela militar a cambio de dinero.

De acuerdo con la información preliminar, el acusado habría prometido a decenas de familias gestionar el ingreso de sus hijos a una institución castrense, recibiendo pagos mediante transferencias electrónicas y códigos QR.

La situación generó momentos de tensión en el lugar, donde la multitud intentó agredir al implicado antes de la intervención policial.

Efectivos trasladaron al sujeto a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece aprehendido por el delito de estafa múltiple.

Se prevé que en las próximas horas sea puesto ante un juez cautelar, mientras continúan las investigaciones para determinar la cantidad de víctimas y el monto total del dinero involucrado.

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