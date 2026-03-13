El Alto: Pareja acusada de estafa es enviada a la cárcel

Las víctimas denunciaron que los implicados ofrecían inversiones en supuestos contratos con el Estado para captar dinero.

En medio de las protestas de varias personas que denunciaron haber sido víctimas de estafa, la justicia determinó seis meses de detención preventiva para una pareja acusada de captar dinero mediante falsas inversiones.

El juez dispuso que Óscar Z. sea trasladado a la cárcel de San Pedro, mientras que Magalí A. deberá cumplir la medida en el penal de Miraflores mientras avanzan las investigaciones.

Según los denunciantes, los implicados ofrecían participar como “socios inversionistas” en supuestos proyectos vinculados a contratos con instituciones públicas.

De acuerdo con las denuncias, la pareja aseguraba que tenía vínculos con entidades del Estado, como la Caja Nacional de Salud, la Alcaldía de El Alto y la Alcaldía de Viacha, además de empresas privadas, con las cuales obtenían licitaciones.

Bajo ese argumento, invitaban a las personas a invertir dinero con la promesa de recibir ganancias una vez ejecutados los proyectos.

Las víctimas relataron que el esquema funcionaba presentando la inversión como una oportunidad de negocio segura.

“Nos decían que tenían contratos y licitaciones, que si invertíamos íbamos a ganar y luego nos devolverían nuestras ganancias”, contó una de las personas afectadas.

Hasta el momento, al menos seis víctimas han formalizado denuncias, mientras que el monto total del dinero presuntamente sustraído supera el millón de bolivianos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si existen más personas afectadas y determinar la magnitud real de la presunta estafa.

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