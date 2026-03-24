Disparos, vidrios rotos y pánico: Esto se sabe del atraco en La Paz donde robaron Bs 40.000

Un violento atraco se registró en el Distrito 4 de la ciudad de El Alto, donde un grupo de delincuentes fuertemente armados ingresó a un domicilio que funcionaba como alojamiento y protagonizó un asalto de alto impacto.

Las imágenes captadas por vecinos muestran cómo cinco sujetos, con el rostro cubierto y armas en mano, descendieron de una vagoneta blanca para ejecutar el robo de forma coordinada.

Sin dudar, los antisociales irrumpieron en el inmueble sembrando terror en la zona, en un hecho que ocurrió a plena luz del día.

Disparos y huida de película

Durante el asalto, los delincuentes realizaron disparos contra la fachada del inmueble, dejando impactos visibles en ventanas y estructuras.

El sonido de los vidrios rotos y los proyectiles generó pánico entre los vecinos, quienes presenciaron la escena.

Tras ser sorprendidos por los propietarios, los sujetos lograron escapar rápidamente en el vehículo en el que llegaron, en lo que testigos describen como una huida de película.

Se llevaron Bs 40.000

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes lograron sustraer aproximadamente 40.000 bolivianos, además de intentar llevarse una caja fuerte del lugar.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas heridas, aunque sí un fuerte impacto en la seguridad de la zona.

Vecinos denuncian inseguridad

Tras el atraco, vecinos expresaron su preocupación por la falta de luminarias, patrullaje policial y condiciones de seguridad, factores que consideran facilitan este tipo de hechos delictivos.

En el lugar, se evidenció que gran parte de la zona permanece en oscuridad durante la noche, lo que incrementa el temor entre los habitantes.

Además, varios vecinos evitaron brindar declaraciones por miedo a represalias, luego de haber escuchado los disparos.

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