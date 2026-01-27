“Devuelve el dinero o verás al diablo en la tierra”: Adriano explota contra estafador que engañó a su madre

En un video difundido en su cuenta, el exdelantero brasileño se mostró visiblemente enfadado y lanzó una advertencia directa al responsable del delito:
La tranquilidad de la familia de Adriano, exdelantero brasileño conocido como “El Emperador”, se vio alterada esta semana cuando un estafador engañó a su madre por teléfono. Adriano no dudó en reaccionar y lanzó un mensaje fuerte que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
En un video difundido en su cuenta, Adriano se mostró visiblemente enfadado y lanzó una advertencia directa al responsable del delito: “Estoy acá para avisar algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico de reales (casi $us 3.000) en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, expresó el exatacante.
El Emperador explicó que el estafador logró convencer a su madre de que había cambiado de número telefónico, algo que Adriano negó tajantemente. “Yo nunca cambié mi número. A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio. Si no lo devolvés, ya vas a ver si no descubro quién sos. Vas a ver al mismo diablo bajar a la Tierra. Te doy 24 horas”, agregó, dejando clara su determinación.
Adriano, quien brilló en clubes como Inter, Fiorentina, Roma, Parma, San Pablo, Corinthians, Flamengo y Athletico Paranaense, decidió tras su retiro regresar a Vila Cruzeiro, la favela de Río de Janeiro donde se crió. En una carta publicada anteriormente, el delantero reflexionó sobre sus raíces y la importancia de la comunidad: “Aquí se me respeta de verdad. Aquí está mi historia. Aquí aprendí lo que es la comunidad”, escribió.
