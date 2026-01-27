“Devuelve el dinero o verás al diablo en la tierra”: Adriano explota contra estafador que engañó a su madre

La tranquilidad de la familia de Adriano, exdelantero brasileño conocido como “El Emperador”, se vio alterada esta semana cuando un estafador engañó a su madre por teléfono. Adriano no dudó en reaccionar y lanzó un mensaje fuerte que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

En un video difundido en su cuenta, Adriano se mostró visiblemente enfadado y lanzó una advertencia directa al responsable del delito: “Estoy acá para avisar algo muy serio. Mi madre acaba de depositar 15 mil y pico de reales (casi $us 3.000) en una cuenta de alguien que se hacía pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y familia no se juega”, expresó el exatacante.

El Emperador explicó que el estafador logró convencer a su madre de que había cambiado de número telefónico, algo que Adriano negó tajantemente. “Yo nunca cambié mi número. A ese sinvergüenza de ahí, mejor que lo devuelvas, porque te voy a perseguir como un demonio. Si no lo devolvés, ya vas a ver si no descubro quién sos. Vas a ver al mismo diablo bajar a la Tierra. Te doy 24 horas”, agregó, dejando clara su determinación.

Adriano, quien brilló en clubes como Inter, Fiorentina, Roma, Parma, San Pablo, Corinthians, Flamengo y Athletico Paranaense, decidió tras su retiro regresar a Vila Cruzeiro, la favela de Río de Janeiro donde se crió. En una carta publicada anteriormente, el delantero reflexionó sobre sus raíces y la importancia de la comunidad: “Aquí se me respeta de verdad. Aquí está mi historia. Aquí aprendí lo que es la comunidad”, escribió.

Además, el exfutbolista también abrió su vida al público al hablar de su relación con el alcohol, un tema que lo ha acompañado desde su juventud: “Bebo cada dos días, sí. (Y los demás días, también). ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y es aún peor a mi edad”, confesó.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play