Denuncian manipulación en el sistema del Juancito Pinto y familias quedarían sin cobrar el Bono PEPE

Padres de familia denunciaron presuntas irregularidades en el registro de tutorías de una unidad educativa, situación que estaría perjudicando al menos a 11 estudiantes que podrían quedar imposibilitados de cobrar el bono “Pepe”, beneficio económico otorgado por el Gobierno.

Según los denunciantes, la secretaria del establecimiento habría realizado cambios en el sistema de tutorías sin autorización de los padres, modificando los nombres de los responsables legales que figuran como encargados de los menores. Esta alteración estaría relacionada con el cobro previo del bono Juancito Pinto.

Uno de los padres afectados señaló que, tras revisar el sistema, ya no figura como tutor de su hijo.

“Como padre de mi hijo ya no aparezco. Anoche revisé y no salgo en el sistema. Estamos hablando con la directora para ver si se puede arreglar”, manifestó.

El denunciante también afirmó que, luego de haberse efectuado el cobro del bono Juancito Pinto, una semana después la secretaria se habría presentado en su domicilio para entregar dinero de manera personal, sin dejar constancia ni registro formal del pago.

“Ella llegó a mi casa a pagarme, pero no quiso hacer ningún registro. No me dio ningún comprobante”, declaró.

De acuerdo con la información proporcionada por los padres, actualmente dos personas figuran en el sistema como tutores de los 11 estudiantes, lo que genera preocupación porque los verdaderos responsables no aparecen registrados. Esta situación pone en riesgo el acceso de los menores al bono “Pepe”.

Los padres de familia solicitaron a la dirección del establecimiento que se regularice de inmediato la información y se restituya a los tutores legítimos en el sistema. Además, pidieron la intervención de la Dirección Departamental de Educación (DDE) para esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, la secretaria señalada continúa ejerciendo funciones mientras se espera un informe oficial por parte de la dirección del colegio. Hasta el momento, no habría brindado una versión pública sobre las acusaciones.

Los padres insisten en que se realice una investigación transparente y se corrijan los registros para garantizar que los estudiantes no pierdan un beneficio que consideran fundamental para la economía de sus hogares.

