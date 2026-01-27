Adolescente queda embarazada tras presunto abuso sexual; tres hombres fueron aprehendidos

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga un grave caso de presunta violación grupal ocurrido en la zona de La Ramada, donde una adolescente resultó embarazada como consecuencia de la agresión. Por el hecho, tres personas se encuentran aprehendidas y a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

De acuerdo con el director de la Felcv Santa Cruz, coronel Edson Fernández, los hechos se habrían producido cuando la menor realizaba actividades informales de sustento junto a su madre, entre ellas la venta de refrescos y la recolección de cartones en el sector.

Según el reporte policial, uno de los implicados habría engañado a la adolescente para llevarla a un sector posterior de un puesto de venta en la zona comercial, donde se produjo la agresión. La denuncia fue formalizada por la madre de la víctima, luego de que se confirmara que la menor tiene seis meses de embarazo.

La autoridad policial informó que se realizaron diversas actuaciones investigativas, incluyendo el reconocimiento de los sospechosos, quienes ya fueron plenamente identificados. El caso se investiga bajo el marco de la Ley 348, que protege a las mujeres de la violencia.

“Tenemos tres personas comprometidas con esta vulneración y estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares”, señaló el coronel Fernández.

Mira la programación en Red Uno Play