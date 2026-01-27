Interpol informa que 47 bolivianos serán deportados desde Estados Unidos

El director de Interpol Bolivia, Rigoberto Pompeo Sánchez, informó que 47 ciudadanos bolivianos serán deportados en las próximas horas desde Estados Unidos, tras ser encontrados en situación migratoria irregular.

Según explicó la autoridad, el Gobierno estadounidense está aplicando sus normativas internas en materia migratoria.

“(Estados Unidos) Está haciendo cumplir sus disposiciones y normativas legales internas y están deportando a 47 ciudadanos bolivianos por tener una situación ilegal e irregular”, indicó Sánchez.

Asimismo, recomendó a la población que tenga previsto viajar a Estados Unidos contar con la documentación migratoria correspondiente, a fin de evitar procesos de deportación u otras sanciones.

Interpol Bolivia realiza el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Mira la programación en Red Uno Play