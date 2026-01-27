TEMAS DE HOY:
narcoma Caso Narcomaletas Laura Rojas

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Interpol informa que 47 bolivianos serán deportados desde Estados Unidos

Rigoberto Pompeo Sánchez señaló que los connacionales se encontraban en situación migratoria irregular y recomendó cumplir con la normativa vigente para evitar sanciones.

Red Uno de Bolivia

27/01/2026 16:46

Rigoberto Pompeo Sánchez, director de Interpol Bolivia. Foto: Red Uno

Escuchar esta nota

El director de Interpol Bolivia, Rigoberto Pompeo Sánchez, informó que 47 ciudadanos bolivianos serán deportados en las próximas horas desde Estados Unidos, tras ser encontrados en situación migratoria irregular.

Según explicó la autoridad, el Gobierno estadounidense está aplicando sus normativas internas en materia migratoria.

“(Estados Unidos) Está haciendo cumplir sus disposiciones y normativas legales internas y están deportando a 47 ciudadanos bolivianos por tener una situación ilegal e irregular”, indicó Sánchez.

Asimismo, recomendó a la población que tenga previsto viajar a Estados Unidos contar con la documentación migratoria correspondiente, a fin de evitar procesos de deportación u otras sanciones.

Interpol Bolivia realiza el seguimiento del caso en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD